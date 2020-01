Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Tödlicher Verkehrsunfall im Stadtteil Hafen

Osnabrück (ots)

Auf der Pagenstecherstraße ereignete sich am Freitagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 14.35 Uhr den Geh- und Radweg in Richtung stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer die rechte der beiden Fahrspuren in Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Fachhandels für Tiernahrung geriet die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, wurde vom Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeuggespann des 31-Jährigen kam vor einem Baum zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Pagenstecherstraße ab dem Eversburger Platz in Richtung stadteinwärts. Ab ca. 20 Uhr wurde die Straße zwischen der Klöcknerstraße und dem Walkmühlenweg bis ca. 02 Uhr voll gesperrt.

