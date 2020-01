Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ versuchter Einbruch in Spielhalle ++ Fahrkartenautomat aufgesprengt ++ Fahnenmast touchiert und weitergefahren ++ ohne Pflichtversicherung mit falschen Kennzeichen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - versuchter Einbruch in Spielhalle

Am 16.01.20, zwischen 04.05 und 04.10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Artlenburger Landstraße einzudringen. Die Täter zerstörten das Glas einer Eingangstür und beschädigten eine weitere Tür. In die Spielhalle hinein gelangten die Täter nicht, jedoch verursachten sie Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Am 15.01.20, gegen 21.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen in der Bundesstraße ein. Die Täter setzten zunächst einen Bewegungsmelder außer Kraft, brachen dann den Schuppen auf und stahlen u.a. zwei Motorsägen. Anschließend flüchteten die Täter über ein angrenzendes Feld in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

Zwischen dem 13. und 14.01.20 brachen unbekannte Täter in zwei Gartenlauben einer Kleingartenkolonie in der Straße Auf den Sandbergen ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür bzw. ein Fenster und durchsuchten die Lauben. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer in Gewahrsam genommen

Einen 20-Jährigen, der am Spätnachmittag in der Straße Bei der Abtspferdetränke aufgefallen war, weil er dort Blumentöpfe umwarf und gegen Schilder trat, wurde von der Polizei schließlich in Gewahrsam genommen. Bereits zuvor war er im Clamartpark in einen Streit verwickelt gewesen und hatte, erheblich alkoholisiert, u.a. versucht eine Fahrradfahrerin zu treten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren Bei dem aus Somalia stammenden Mann handelt es sich um einen "alten bekannten" der Uelzener Polizei, wo er im vergangenen Vierteljahr regelmäßig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Lüneburg - "abgeblitzt" - Seniorin fällt nicht auf falsche Polizeibeamtin herein

Zur Abwechslung war es eine Betrügerin die ihr Glück bei einer Lüneburger Seniorin versuchte und sich als Polizeibeamtin ausgab. Die 89-Jährige fiel nicht auf die Unbekannte herein, da sie mit der Masche auf diese Art und Weise an Informationen und schließlich Geld zu kommen vertraut war. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Bardowick - Fahrkartenautomat aufgesprengt

Unbekannte Täter sprengten am 16.01.20, gegen 04.40 Uhr, einen Fahrkartenautomaten, der am Bahnhof aufgestellt ist. Ein Zeuge hörte einen Knall und alarmierte die Polizei. Der Fahrkartenautomat wurde restlos zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss

Am 16.01.20, zwischen 03.40 und 04.20 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Schnellenberger Weg ein. Der Täter stahl Bargeld und brach die im Imbiss befindlichen Spielautomaten auf. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch in Wohnhaus

Am 14.01.20, zwischen 11.00 und 18.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durchwühlten u.a. mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Westergellersen - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am 16.01.20, gegen 00.10 Uhr, entzündeten unbekannte Täter den Inhalt zweier Altpapiercontainer, die im Bollweg aufgestellt sind. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Reifen von Pkw beschädigt

Die Reifen eines Pkw Seat, der in der Bleckeder Landstraße auf einem Parkplatz abgestellt war, wurden in der Nacht zum 15.01.20 von unbekannten Tätern beschädigt. Alle vier Reifen waren am Mittwochmorgen platt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. In der gleichen Nacht wurde auch versucht einen Reifen eines Daimler Vito zu beschädigen, der auf einem Parkplatz in der Walter-Bötcher-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 15.01.20, gegen 19.35 Uhr, wurde ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Straße Vor dem Bardowicker Tore von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamine und THC. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahnenmast touchiert und weitergefahren

Einen Fahnenmast sowie eine Straßenlaterne touchierte ein 82 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den Mittagsstunden des 15.01.20 in der Königsberger Straße beim Rangieren auf dem Parkplatz des Landkreises. Es entstand gegen 12:00 Uhr ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Passanten meldeten den Vorfall. Da der Senior ohne aus dem Fahrzeug zu steigen weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.

Uelzen

Bienenbüttel - Kfz-Kennzeichen demontiert

Die vorderen und hinteren Kfz-Kennzeichen (UE-IK 1750) eines im Sandweg abgestellten Pkw Suzuki demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis 15.01.20. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-7131, entgegen.

Uelzen - Handy gestohlen

Am 14.01.20, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter das Mobiltelefon eines 10-Jährigen. Das Handy befand sich im Tatzeitraum im Schulranzen des Jungen, der diesen in einer Sammelumkleidekabine des Schwimmbades in der Veerßer Straße abgestellt hatte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bodenteich - ohne Pflichtversicherung mit falschen Kennzeichen

Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 59 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford. Polizeibeamte kontrollierten am 15.01.20 gegen 16:30 Uhr den Mann auf einem Tankstellengelände in der Neustädter Straße mit dem Pkw. An diesem waren ungültige Kurzzeitkennzeichen angebracht. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert.

Ebstorf - ... die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.01.20 auf der Landesstraße 233 - Lüneburger Straße. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer in der dortigen 80 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste wurde mit 108 km/h gemessen.

