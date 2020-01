Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Korrektur!!! - Bardowick - sichergestelltes Fahrrad ++ Wem gehört das Mountainbike? ++

Lüneburg (ots)

Bardowick - Wem gehört das Mountainbike?

Die Polizei Lüneburg sucht den Eigentümer zu einem SCOTT Mountainbike (Modell Voltage). Das Bike hat einen mit diversen Stickern beklebten, hellblauen Rahmen. Zudem ist am Lenker eine Korbhalterung und am Sattel eine Fahrradanhängerkupplung befestigt. Auffällig ist auch eine am Sattel eingeklemmte Planentasche (vermutlich Kuriertasche) in blau.

Das Fahrrad wurde am späten Abend des 08.01.20 in der Hamburger Straße sichergestellt.

++ Ein Foto des Fahrrades kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++ Hinweise und Rückfragen an die Polizei Lüneburg, Telefon: 04131/8306-2215.

