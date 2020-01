Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "goldfarbener Pkw" nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++ Ladendiebe entnehmen Druckerzubehör und flüchten ++ Frau geschlagen, Wohnung verwüstet und Feuer gelegt ++

Lüneburg

Lüneburg - Frau geschlagen, Wohnung verwüstet und Feuer gelegt - 14 Tage weggewiesen und in Gewahrsam genommen

Einen 38 Jahre Mann hat die Polizei am Donnerstagnachmittag für einen Zeitraum von zwei Wochen aus einer Wohnung im Stadtteil Rotes Feld weggewiesen, nachdem es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner 45-jährigen Partnerin kam. Zunächst soll der 38-Jährige während einer gemeinsamen Autofahrt auf seine den Pkw führende Partnerin eingeschlagen haben. Sie 45-Jährige hatte den Mann daraufhin aufgefordert auszusteigen, was er auch getan hat. Der Vorfall ereignete sich gegen am 09.01.20, gegen 15.20 Uhr, in Höhe des Behördenzentrums Ost in der Bleckeder Landstraße. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge hatte seine Hilfe angeboten. Der 38-Jährige wurde noch etwas später von Polizeibeamten in der Wohnung angetroffen, die durch ihn restlos verwüstet worden war. Der 38-Jährige erhielt einen Platzverweis von zwei Wochen. Keine 12 Stunden später, am 10.01.20, gegen 03.20 Uhr, suchte der 38-Jährige jedoch erneut die Wohnung auf. Er trat die Tür ein und legte Feuer. Die Rauchmelder lösten Alarm aus. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte den Brand. Der 38-Jährige wurde noch in der Wohnung angetroffen und von der Polizei in Gewahrsam genommen. Aus der Ingewahrsamnahme wurde mittlerweile eine vorläufige Festnahme und am frühen Nachmittag wird der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, dass er im dringenden Verdacht steht eine schwere Brandstiftung begangen zu haben. Der unbekannte Radfahrer, der den Streit in der Bleckeder Landstraße beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbidnung zu setzen.

Deutsch Evern - Sauna brennt ab

Am 09.01.20, gegen 12.10 Uhr, brach in einer in einem Schuppen verbauten Sauna auf einem Grundstück im Finkenstieg ein Feuer aus. Der 44-Jährige Besitzer der Sauna bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass Schuppen und Sauna durch das Feuer restlos zerstört wurde. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hohnstorf/ Elbe - Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

Am 09.01.20, zwischen 10.25 und 10.40 Uhr, wurde ein silberfarbener VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Sportzentrum abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Täter geöffnet. Aus dem Pkw wurden u.a. mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Zusammenstoß mit Radfahrerin

Am 09.01.20, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin die Jägerstraße in Richtung Volgershall. In Höhe der Kreuzung Schnellenberger Weg wollte die 22-Jährige an einer vorausfahrenden Fahrradfahrerin vorbeifahren. Diese hob jedoch unvermittelt den linken Arm und fuhr zeitgleich nach links. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden von ca. 1.000 Euro an dem Pkw entstand. Die Radfahrerin sagte, dass sie in Ordnung sei und fuhr dann davon.

Die Radfahrerin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 14 bis 16 Jahre alt, - ca. 170 cm groß, - schlank, - deutscher Herkunft, - blonde lange Haare, zum Pferdeschwanz gebunden, - bekleidet mit Jeans und einem hellblauen Mantel.

Hinweise zur Radfahrerin nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet

Am 09.01.20, in der Zeit von 07.40 bis 17.00 Uhr, stand ein VW Golf auf den Parkplatz in Höhe des Sportplatzes. Ein bislang Unbekannter stieß in diesem Zeitraum mit seinem Fahrzeug gegen den VW und verursachte Sachschäden von ca. 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Landkreis Lüneburg - falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Eine 82-Jährige aus Bardowick wurde zwischen dem 06. und 08.01.20 mehrfach von Betrügern angerufen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Den Betrügern gelang es die Seniorin davon zu überzeugen Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse zu geben und mehrfach Geld an ein Konto im Ausland zu überweisen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Vermutlich die gleichen Betrüger riefen auch bei einem 67-Jährigen aus Brietlingen an. Dieser beendete das Gespräch jedoch ohne Auskunft über seine Vermögensverhältnisse erteilt zu haben.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Ladendiebe entnehmen Druckerzubehör und flüchten - Diebesgut im Rahmen der Fahndung aufgefunden - Polizei ermittelt

Diverses Druckerzubehör stahlen insgesamt vier dunkel gekleidete Männer in den Nachmittagsstunden des 09.01.20 in einem Discounter Adolfsplatz. Die Männer hatten gegen 14:30 Uhr mehr als 40 Artikel in vier größere Kühltaschen (der Filiale) verstaut und damit zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Angestellten alarmierten die Polizei, so dass sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Bei diesen konnte das Diebesgut in den Tüten in einem Versteck aufgefunden werden. Nach den "erfolglosen" Täter wird gefahndet und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - von Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt von der Bundesstraße 248 kam eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den frühen Abendstunden des 09.01.20 ab. Die Frau landete gegen 18:10 Uhr im linken Seitengraben und blieb unverletzt. Der Pkw wurde mit einem Abschlepper geborgen.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Im Verlauf des 09.01.20 kontrollierte die Polizei auf der Bundesstraße 191 zwischen Dannenberg und Dömitz die Geschwindigkeit. Dabei waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 136 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Uelzen

Bienenbüttel - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen - "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!"

Die Geldbörse einer 79 Jahre alten Dame stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 08.01.20 in einem Einkaufsmarkt, Rübenbaum. Dabei nutzte der Täter zwischen 14:00 und 14:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und erbeutete aus einer im Einkaufswagen befindlichen Tasche die Geldbörse. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-7131, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei nochmals zu umsichtigen Verhalten und rät insbesondere Wertgegenstände am Körper (in Innentaschen oder Handtaschen) zu tragen und nicht diese unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Uelzen - "Vorfahrt missachtet"

Die Vorfahrt eines 37 Jahren alten Fahrers eines Pkw Audi missachtete ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 09.01.20 auf der Landesstraße 250 zwischen der Johnsburg und Molzen. Der VW-Fahrer wollte auf die Bundesstraße 4 auffahren und übersah gegen 16:20 Uhr den Pkw Audi, so dass es zur Kollision kam. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.500 Euro.

Uelzen, OT. Halligdorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 09.01.20 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 142 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Bad Bevensen - "goldfarbener Pkw" nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eine "goldfarbenen" Pkw möglicherweise Nissan musste ein 47 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den Morgenstunden des 09.01.20 im Eppenser Weg ausweichen. Der Mann war gegen 07:30 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs, als der goldfarbene Pkw unter Missachtung des Rechtsfahrgebots von der Ludwig-Ehlers-Straße einbog. Der 47-Jährige wich aus, so dass Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und fahndet nach dem goldfarbenen Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 0582198781-0, entgegen.

