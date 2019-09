Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Polizei kontrolliert Temposünder

Mit einem Fahrverbot müssen zwei Fahrer rechnen, die am Sonntag bei Untermarchtal zu schnell unterwegs waren.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr erwischte die Polizei einen 43-jährigen Audi-Fahrer und einen 46-jährigen BMW-Fahrer. Die waren bei erlaubten 100 km/h mit 143 und 146 Sachen in Richtung Munderkingen unterwegs. Beide müssen nun mit einem Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Bei dem Audi war eine unzulässige Rad-/Reifenkombination verbaut, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Sie will die Straßen für alle sicherer machen. Dass die Kontrollen nötig sind, zeige das Ergebnis in Untermarchtal. Deswegen kündigte die Polizei an, ihre Kontrollen fortsetzen.

++++1793464

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell