POL-UL: (GP) Ebersbach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Polizei findet bei Einsatz Rauschgift

Polizisten fanden bei einer Kontrolle ein Kilogramm Marihuana. Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, meldeten Zeugen am Dienstag ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Sandlerweg. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Bei ihrem Eintreffen sahen die Polizisten einen Mercedes im Sandlerweg stehen. Im Fahrzeug saßen zwei Personen. Daneben standen zwei weitere Männer. Die entfernten sich zunächst. Die Beamten kontrollierten die Insassen. Während der Kontrolle kam einer der Männer zurück. Der 20-Jährige aus dem Raum Ebersbach hatte eine Tasche dabei. Die Beamten wollten ihn ebenfalls kontrollieren. Der warf die Tasche zu Boden und flüchtete. Die Polizisten stellten ihn gleich darauf und hielten ihn fest. Er leistete Gegenwehr. Dabei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Währenddessen kam der zweite Mann, ein 21-Jähriger aus dem Raum Wernau, zurück. Er störte die Kontrolle und zeigte sich aggressiv gegenüber den Beamten. Auch er wurde festgehalten. Bei der Überprüfung der Tasche fand die Polizei ein Kilogramm Marihuana. Die Ermittlungen der Behörden ergaben, dass die Drogen mutmaßlich den beiden Männern gehören. Weitere Polizeikräfte überprüften die Insassen des Mercedes. Bei den beiden 20-Jährigen fanden die Beamten geringe Mengen Rauschgift und Rauchutensilien. Bei den beiden mutmaßlichen Eigentümern der Tasche durchsuchte die Polizei am Mittwoch die Wohnungen. Bei dem 21-Jährigen fanden die Ermittler 30g Marihuana und verschiedene Waffen. Darunter befand sich auch eine Schreckschusswaffe und ein Teleskopschlagstock. Die 20 und 21 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle gegen die Beiden. Die Behörden ermitteln nun weiter, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären.

