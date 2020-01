Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ 19-Jährige von Unbekanntem beraubt ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ gut gegessen - nicht bezahlt ++ Polizei stellt Drogen sicher ++ "weitergefahren" ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.01.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - 19-Jährige von Unbekanntem beraubt

Am 14.01.20, gegen 20.00 Uhr, wurde einer 19-Jährige in der Filiale eines Geldinstitutes in der Scharnhorststraße von einem unbekannten Täter Bargeld geraubt. Der Unbekannte bedrohte die Lüneburgerin mit einem spitzen Gegenstand und forderte von ihr Bargeld. Nachdem der Täter Geld erhalten hatte, flüchtete er in Richtung der Heinrich-Böll-Straße. Der Täter, der sein Gesicht mit einem dunklen Tuch verdeckt hatte, wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 1,70m groß, - schlanke Figur, - bekleidet mit einem Kapuzenpullover und einer Jogginghose, - sprach hochdeutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Oldendorf/ Luhe - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen dem 12. und 13.01.20 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der in der Dorfstraße aufgestellt war. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter gestohlen

Einen E-Scooter, der in der Bahnhofstraße angeschlossen abgestellt war, wurde am 14.01.20, zwischen 07.45 und 13.15 Uhr, von unbekannten Tätern entwendet. An dem E-Scooter befand sich das Versicherungskennzeichen 122MBR. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Scheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter zerschlugen bereits am 13.01.20, gegen 17.20 Uhr, die Verglasung einer Haustür im Amselweg. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Warum die Täter, es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um zwei oder drei Jugendliche, die Tür beschädigten, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - gut gegessen - nicht bezahlt

Am Abend des 14.01.20 ist ein polizeilich "gut" bekannter 51-Jähriger zum wiederholten Male essen gewesen, ohne die Zeche zu bezahlen. In diesem Fall verzehrte der Täter Speisen und Getränke in einer Gaststätte in der Ritterstraße von mehr als 70 EUR. Er entfernte sich zunächst, ohne auf die Rechnung zu warten, wurde später durch zwei Mitarbeiter aus dem Restaurant wiedererkannt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Polizeibeamte kontrollierten am Nachmittag des 14.01.20 eine 47-jäjhrige Frau und einen 35 Jahre alten Mann, die sich im Clamartpark aufhielten. Es wurden u.a. zwei Tabakbeutel mit vermutlich Marihuana und Zubehör zum Konsum sichergestellt. Gegen beide kontrollierte Personen wurden Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lüneburg - Gurt nicht angelegt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Nachmittag des 14.01.20 fiel einer Polizeistreife in der Soltauer Straße der 18-jährige Fahrer eines VW auf, da dieser während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der VW-Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Ein Urintest zeigte positiv auf THC und Amphetamine an. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 14.01.20, gegen 08.10 Uhr, befuhr eine 33-jährige VW-Fahrerin die Horst-Nickel-Straße in Richtung Bleckeder Landstraße und wollte von dort in die Peter-Schulz-Straße fahren. Zeitgleich befuhr ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer die Peter-Schulz-Straße, einer Einbahnstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und wollte ebenfalls die Bleckeder Landstraße queren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 47-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 1.800 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Gartow/Wustrow - "weitergefahren" - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Zeitraum vom 09. bis 11.01.20 im Bereich eines Parkstreifens in der Hauptstraße in Gartow. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen parkten Pkw VW Golf beschädigt und war weitergefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter beschädigte ein weiterer unbekannter Fahrzeugführer in den Morgenstunden des 11.01.20 in der Remontestraße in Wustrow. Auch hier entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Lack zerkratzt

Einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 11. bis 14.01.20 an einem in der Remontestraße abgestellten Pkw Hyundai. Die Unbekannten zerkratzten den Lack der Motorhaube und der linken Fahrzeugseite. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 14.01.20 in der Südstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC, Kokain und Amphetamin verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Zeugen nach Schlägerei vom 05.01. in der Gudestraße gesucht! - mit Holzknüppeln angegriffen

Für eine Körperverletzung in den frühen Morgenstunden des 05.01.20 in der Gudestraße sucht die Polizei mögliche Zeugen. Nachdem es bereits in der Nacht zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Kneipenszene gekommen war, griff vermutlich ein 20 Jahre alter afghanischer Staatsbürger zusammen mit einer weiteren Person aus "Rache" einen 20 Jahre alten marokkanischen Staatsbürger mit Holzknüppeln an. Der 20-Jährige erlitt eine Ellenbogenfraktur (siehe auch Pressemitteilung v. 05.01.20). Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-344, in Verbindung zu setzen.

