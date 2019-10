Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Sachbeschädigung

Daaden (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben bislang unbekannte Täter in einer Ladenpassage in Daaden ihr Unwesen. Die Täter entnahmen Papier und Plastikreste aus einem Mülleimer und zündeten diese auf einem Teppich in der Passage an. Der Teppich wurde dadurch beschädigt. Die Passage ist über Schiebetüren von der Mittelstraße und aus Richtung Fontnay-le-Fleury-Platz erreichbar. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

