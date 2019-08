POL-AUR: Dunum - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein neun Jahre alter Junge aus Wittmund ist am Dienstag auf dem Imkerweg in Dunum schwer verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Skoda gegen 17:15 Uhr auf dem Imkerweg in Richtung Auricher Straße, als der Neunjährige mit einem Tretroller von einer Auffahrt auf die Fahrbahn fuhr. Der Junge wurde vom Skoda erfasst. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

