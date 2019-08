Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Damenrad gestohlen; Pewsum - Einbruch in Ferienhaus

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Damenrad gestohlen

Ein hochwertiges Damenrad der Marke Stevens, Modell "7x Lite Tour", ist in der Nacht zu Montag auf Norderney gestohlen worden. Die Eigentümerin hatte das Rad am Montagabend an der Viktoriastraße abgestellt. In der Zeit zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das lilafarbene Rad. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Damenrads geben können, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Pewsum - Einbruch in Ferienhaus

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein Ferienhaus an der Berliner Straße in Pewsum eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchte Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 28.07.2019, 22 Uhr, und Montag, 05.08.2019, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04923 364.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell