POL-AUR: Norddeich - Autos auf Parkplatzzufahrt zusammengestoßen

Auf dem Parkplatz eines Campingplatzes an der Deichstraße in Norddeich sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 21 Jahre alte Frau aus Bayern wollte gegen 17:45 Uhr mit ihrem Nissan Juke den Parkplatz des Campingplatzes verlassen. Als sie nach links auf die Zufahrt abbog, stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der Fahrer des VW Golf, ein 38 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

