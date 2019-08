Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Sonntag, 04. August 2019:

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Körperverletzung -----

Im Rahmen einer Familienfeier kam es am späten Samstagabend zu einem Streit zwischen Geschwistern. In dem Zusammenhang warf ein 23-jähriger Mann seine 18-jährige Schwester zu Boden und trat ihr ins Gesicht. Als eine 20-jährige Frau sich schützend dazwischen stellen wollte, wurde diese von dem Aggressor gegen eine Wand geschleudert. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Aurich - Körperverletzung -----

Am Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr gerieten 2 junge Männer, 19 und 21 Jahre alt, am Georgswall aus derzeit nicht bekannten Gründen in Streit. In dem Zusammenhang kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Gegen die beiden Kontrahenten wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die diese Aktion beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Tel.-Nr. 04941/606-215 zu melden.

Strackholt - Diebstahl -----

Im Rahmen einer gut besuchten Haushaltsauflösung/Flohmarkt am Postweg wurde am Samstagvormittag eine Brieftasche mit Bargeld, Ausweisen usw. aus einem Rucksack entwendet. Der Rucksack war im Obergeschoss des Hauses abgestellt. Hinweise zur Tat bzw. zu dem Täter nimmt die Polizei Aurich unter der Tel.-Nr. 04941/606-215 entgegen.

Westerende-Kirchloog - Einbruch in Pkw -----

Vermutlich gegen 02.15 Uhr am Sonntag begab sich ein derzeit unbekannter Täter zu einem im Alten Postweg geparkten Pkw, schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine Damenhandtasche, die auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei Aurich unter der Tel.-Nr. 04941/606-215 entgegen.

Egels - Pkw beschädigt -----

In der Nacht zum Samstag beschädigte ein unbekannter Täter ein Rücklicht eines Pkw Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz eines Wohnhauses an der Egelser Straße stand. Hinweise zu dieser Straftat werden unter Tel.-Nr. 04941/606-215 an die Polizei Aurich erbeten.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht -----

Am späten Freitagnachmittag wurde ein in der Wallstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkter Renault Twingo vorne rechts leicht beschädigt. Offenbar hat ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den Twingo touchiert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei Aurich bittet in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen unter der Tel.-Nr. 04941/606-215 mitzuteilen.

Marcardsmoor - Schwer verletzt nach Unfall -----

Eine 57-jährige Frau befuhr am Samstag um 17.18 Uhr mit ihrem Pkw VW Passat die Wittmunder Straße in Richtung Wiesmoor. Sie kam plötzlich nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde schwer beschädigt.

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt -----

Im Drosselweg kam es am Sonntag um 02.15 Uhr zu einem Unfallgeschehen, wobei eine 40-jährige nicht unerheblich alkoholisierte Fahrradfahrerin plötzlich stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt. Dort musste sie sich auch einer Blutprobenentnahme unterziehen, zudem wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Wallinghausen - Radfahrerin verletzt -----

Am Sonntag um 00.35 Uhr wurde am Heerenkamp eine schwer verletzte 57-jährige Frau neben ihrem Fahrrad aufgefunden. Sie wurde mit einem Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt. Ob die Frau ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad stürzte oder ob möglicherweise eine Fremdbeteiligung vorliegt ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Simonswolde - Radfahrer verletzt -----

Ein 13-jähriger Junge befuhr am Samstag um 16.05 Uhr mit seinem Fahrrad die Ihlower Straße. Aus Unachtsamkeit kam er von der Straße ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall und Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt werden.

Sonstiges

Bei gutem Wetter zur Sommerzeit findet das (Nacht-)Leben zu einem großen Teil draußen statt und damit einhergehend hat die Polizei immer wieder mit gemeldeten Ruhestörungen zu tun. An diesem Wochenende gab es etwa 20 Fälle allein im Altkreis Aurich, die zu regeln waren. Repressive Maßnahmen wurden dabei jedoch nicht erforderlich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Garage -----

Unbekannte sind in Norden in eine Garage eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage eines Ferienhauses im Deichrichterweg in Norddeich und entwendeten unter anderem zwei Fahrräder. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norderney - Versuchter Einbruch in Gaststätte -----

Unbekannte haben auf der Insel Norderney versucht in eine Gaststätte einzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 21:30 Uhr, bis Samstag, 9:30 Uhr, in der Winterstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs -----

Die Polizei kontrollierte am Samstag in Norden den Fahrer eines E-Scooters. Der 20-jährige Norder war mit seinem E-Scooter gegen 5:20 Uhr auf der Straße Am Markt unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Außerdem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Norden - Radfahrerin angefahren und geflüchtet -----

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Samstag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 46-jährige Frau aus Norden fuhr gegen 9:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bahnhofstraße. Hierbei wurde sie von einem 65-jährigen Norder übersehen, der mit seinem Citroen aus dem Addingaster Weg kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden.

Hagermarsch - Alkoholisiert Radfahrerin angefahren -----

Bei einem Verkehrsunfall in Hagermarsch ist am Samstagabend eine Radfahrerin verletzt worden. Eine 64-jährige Frau aus Norden fuhr gegen 20:20 Uhr mit ihrem Citroen C1 auf der Straße Theener Oststreek und übersah dabei eine 17-Jährige, die mit ihrem Fahrrad am Fahrbahnrand fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 17-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Sonstiges

Krummhörn - Holzschuppen brannte -----

Aus bislang unbekannten Gründen ist in der Gemeinde Krummhörn am Samstag ein Holzschuppen in Brand geraten. Gegen 15 Uhr entdeckten die Hausbewohner das Feuer im Oreertsweg und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer schließlich löschte. Der Schuppen wurde vollständig zerstört. Außerdem wurden eine angrenzende Garage und eine Hecke durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis -----

Schweindorf - In der Sonntagnacht um 02:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeistation Esens der Fahrer eines Pkw auf der Esenser Straße kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Emder nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge.

Sonstiges

Brand einer Strohschwade -----

Dunum - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr kommt es auf einem Feld an der Straße Alter Postweg zum Brand einer Strohschwade von 90 Metern Länge auf einem dortigen Feld. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Esens gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell