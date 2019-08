Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Mähroboter entwendet; Blomberg - Sachbeschädigung auf Spielplatz; Friedeburg - Auto in Straßengraben geraten;

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Mähroboter entwendet

Ein Rasenmähroboter ist am vergangenen Wochenende in Blomberg gestohlen worden. Zwischen Samstag, 27.07.2019, und Montag, 29.07.2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter den Mähroboter der Marke Wiper von einem Grundstück an der Straße Im Wiesengrund. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04975 8362.

Blomberg - Sachbeschädigung auf Spielplatz

Auf dem Gelände eines Kindergartens in Blomberg ist zwischen Dienstag und Donnerstag ein Kletterhaus beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße in Blomberg gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04975 8362.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auto in Straßengraben geraten

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Friedeburg mit seinem Seat Altea XL von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 15:45 Uhr auf der Friedeburger Straße in Richtung Friedeburg, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Friedeburger geriet mit dem Wagen in den dortigen Straßengraben und beschädigte dabei zwei Bäume. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

