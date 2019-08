Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 03.08.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Brand eines Bootes mit drei leicht verletzten Personen

Großefehn - Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache im Hafenbecken von Timmel zum Brand eines Motorbootes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Im Rahmen des Einsatzes wurden drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar am Einsatzort, wurde schlussendlich jedoch nicht mehr benötigt. Das etwa sieben Meter lange Boot wurde aus dem Wasser geborgen. Um mögliche Gefahren für die Umwelt einzudämmen, wurde eine Fachfirma angefordert, um das Wasser im Hafenbecken zu reinigen. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

