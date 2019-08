POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag, 03. August 2019:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung -----

Am späten Freitagnachmittag begegneten sich an der Gr. Mühlenwallstraße ein 46-jähriger sowie zwei 31- und 36-jährige Männer. Die beiden jüngeren Männer beleidigten zunächst den Älteren und schlugen plötzlich im Verlauf des entstandenen Streits gemeinschaftlich auf den 46-jährigen Mann ein. Das Opfer wehrte sich und versetzte seinerseits den beiden Aggressoren Faustschläge gegen den Kopf. Im Rahmen dieser Schlägerei ging zudem das Handy des 46-jährigen verloren und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Körperverletzung -----

Auf dem Marktplatz gerieten in der Nacht zum Samstag zwei Personengruppen offenbar aus nichtigem Grund in Streit. Im weiteren Verlauf kam es wohl zu Beleidigungen und 3 Beteiligte der einen Gruppe gingen auf einen 26-jährigen Mann der anderen Gruppe los und schlugen diesen. Das Opfer schlug sodann einem 21-jährigen Angreifer mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Aurich - Körperverletzung -----

Am Samstag um 01.25 Uhr hielt sich ein 27-jähriger nicht unerheblich alkoholisierter Mann am Rathaus auf. Plötzlich sei ein unbekannter junger Mann auf ihn zugekommen und habe ihm eine sogenannte Kopfnuss verpasst. Zeugen, die diesen Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04941/606-215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Wiesmoor - Kennzeichendiebstahl -----

Am Freitagnachmittag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Amaryllisweg ein Kennzeichen AUR-J 6900 eines dort geparkten Pkws entwendet. Zeugen dieser Straftat wenden sich bitte unter der Tel.-Nr. 04944/9169110 an die Polizei Wiesmoor.

Wiesmoor - Farbschmiererei -----

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprühten unbekannte Täter diverse Schriftzüge an die Außenwand der KGS-Turnhalle an der der Schulstraße. Die Polizei Wiesmoor bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung unter der Tel.-Nr. 04944/9169110.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall -----

Am Freitagvormittag befuhren zwei Pkw hintereinander die Ekelser Straße in Richtung Bundesstraße. Dass der erste Wagen nach links abbiegen wollte und entsprechend langsamer wurde, bekam der nachfolgende 20-jährige Pkw-Fahrer zu spät mit und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, ihre Pkw jeweils nicht unerheblich beschädigt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Rabiater Falschparker -----

Uneinsichtig zeigte sich der Benutzer eines PKW, der sein Fahrzeug am Freitagnachmittag in einer Einfahrt zu einem Apothekenparkplatz an der Westerstraße in Norden abgestellt hatte. Auf die Bitte eines anderen Verkehrsteilnehmers, die Einfahrt wieder frei zu machen, reagierte der Mann sehr aggressiv. Er bedrohte den Verkehrsteilnehmer massiv und stieß diesen anschließend so kräftig, so dass er mit dem Rücken gegen einen PKW prallte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung unter Verwendung eines Holzstocks -----

Nach einem zunächst verbalen Streit wurde eine 38-jährige Frau am Freitag gegen 21.45 Uhr im Norder Stadtgebiet in einer Wohnung von mehreren Personen angegriffen. Dabei wurde auch mit einem hölzernen Stock zugeschlagen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen waren glücklicherweise nicht schwerwiegend.

Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen gefasst -----

in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01 Uhr zog eine Gruppe aggressiver Personen durch das Stadtgebiet Norden. In der Linteler Straße kam es zu mehreren Sachbeschädigungen, unter anderem an Gartenzäunen. Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst einer der Täter gefasst werden. Ein weiteres Mitglied der Gruppe kam hinzu, zeigte sich sehr aggressiv und versuchte dann noch zu flüchten. Er konnte aber auch festgenommen werden. Die gesamte Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden, die Summe wird sich aber auf mehrere hundert Euro belaufen.

Verkehrsgeschehen Verkehrsunfallflucht -----

Am Freitag gegen 13.10 Uhr kam es zu einer seitlichen Kollision zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge auf der Bundesstraße 72 in Norden, Höhe Schwarzer Weg. Eine aus dem Bereich Oldenburg kommende Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Bundesstraße in Richtung Marienhafe. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei handelte es sich aufgrund der am Unfallort vorgefundenen Fahrzeugteile um einen etwas älteren VW Passat, Farbe silber. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Norden, 04931/9210.

Sonstiges

Am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend kam es zu einer Vielzahl von Ruhestörungen. In den meisten Fällen zeigten sich die Verursacher einsichtig und regelten zum Beispiel die Lautstärke der Musik herunter oder beendeten die Feiern.In acht Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung auf dem Schützenfest -----

Reepsholt - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kommt es auf dem Schützenfest zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Wittmunders. Gegen 03:45 Uhr sei der Wittmunder auf dem Festplatz von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, nachdem er diesen nach einer Zigarette gefragt hatte. Der unbekannte Täter ist ca. 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat blondes Haar und trägt einen Der-Tag-Bart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund (04462 9110) zu melden.

Ladendiebstahl ----- Esens - Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, kommt es in einer Drogerie in der Herdestraße zu einem Diebstahl von diversen Hygieneartikeln. Unter zu Hilfenahme eines Kinderwagens entwenden eine 21-jährige und eine 33-jährige Wittmunderin Waren im Wert von über 125 Euro. Bei der Tatausführung wurden sie allerdings von einer Mitarbeiterin beobachtet worden, sodass nun ein Strafverfahren gegen die beiden Wittmunderinnen eingeleitet wurde.

Verkehrsgeschehen

Radfahrerin leicht verletzt -----

Wittmund - Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, will eine 67-jährige Frau mit ihrem Fahrrad vom Parkplatz eines Verbrauchermarkts auf die Finkenburgstraße einbiegen. Hierbei übersieht sie eine 25-jährige Radfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrrädern, wobei die ältere der Beiden stürzt und sich leicht verletzt.

