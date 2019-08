Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - VW Polo beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - VW Polo beschädigt

Ein weißer VW Polo ist am Samstag an der Fockenbollwerkstraße in Aurich beschädigt worden. Unbekannte schlugen nach bisherigem Erkenntnisstand die Frontscheibe ein und traten gegen die Tür. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Zum Tatzeitpunkt zwischen 20 Uhr und 0 Uhr war der Wagen auf dem Parkstreifen in Höhe eines Restaurants geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

