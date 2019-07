Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken auf dem Roller

Einen deutlich alkoholisierten Fahrer zog die Polizei am Montagmittag in Ulm aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr hielt ein Zeuge einen vermeintlich Betrunkenen auf, der in der Blaubeurer Straße mit dem Roller wegfahren wollte. Die Polizei traf den 54-Jährigen an. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Außerdem bestand der Verdacht, dass er auch schon unter Alkoholeinwirkung zu dem Areal in der Blaubeurer Straße hergefahren ist. Deswegen musste der Mann Blutproben abgeben und nun mit einer Strafanzeige rechnen. Einen Führerschein besitze der Mann laut Polizeiangaben auch nicht.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++1231008

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell