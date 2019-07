Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrerin übersehen

Schwere Verletzungen erlitt am Montag nach einem Unfall in Ehingen eine 20-Jährige.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei gegen 16.30 Uhr eine 49-Jährige in den Kreisverkehr in der Blaubeurer Straße eingefahren. Hierbei habe die Hyundai-Fahrerin die 20-jährige Radlerin übersehen, die bereits im Kreisverkehr gefahren sei. Beim Versuch noch ausweichen sei sie gestürzt und gegen das Auto gerutscht. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb mit etwa 50 Euro am Fahrrad gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist noch auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07335/96260 an das Verkehrskommissariat Mühlhausen.

Die Polizei rät: Tragen Sie beim Radfahren einen Schutzhelm. Der Helm kann Ihnen im Ernstfall das Leben retten. Etwa ein Drittel aller verletzten Radler erleidet gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radfahrer stirbt an einer Kopfverletzung. Nehmen Sie sich Zeit und besuchen Sie die Internetseite www.schuetze-dein-bestes.de. Dort finden Sie auf Initiative der Polizei und ihren Sicherheitspartnern weitere Infos und Fakten zu Radhelmen. Broschüren zu diesem Thema gibt es bei der Polizei.

