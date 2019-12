Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 24-jähriger mutmaßlicher Drogendealer bei Wohnungsdurchsuchung vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Ermittler des Kriminalkommissariats 12 der Bonner Polizei durchsuchten am Dienstagmorgen (17.12.2019) per richterlichem Beschluss die Wohnung eines 24-Jährigen in Tannenbusch. Der Mann steht unter Verdacht ein Video mit kinderpornografischem Inhalt über ein soziales Netzwerk geteilt zu haben. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten nicht nur diverse elektronische Speichermedien sicher, sondern auch rund 200 Gramm Marihuana und damit einhergehend auch 2000 Euro potentielles Dealgeld. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurde der Mann festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die zuständige Ermittlungsgruppe Tannenbusch übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 24-Jährige, der der Polizei wegen gleichgelagerter Delikte bereits bekannt ist, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen und Auswertungen der Speichermedien bezüglich beider Tatvorwürfe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell