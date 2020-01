Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Schule

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 02.01.2020 auf den 03.02.2020 kam es zu einem Einbruch in eine Schule im Brendelweg in Delmenhorst. Ermittlungen ergaben, dass aus den Räumlichkeiten ein Wertgelass entwendet wurde, welches aber später im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell