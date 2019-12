Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus in Rosbach ++ FEnster beschädigt und eingestiegen in Bad Vilbel ++ Terrassentür aufgehebelt in Karben

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 19.12.2019

Mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus

Rosbach: Zum Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in einem Supermarkt Bei den Junkergärten in Ober-Rosbach. Ein 25-Jähriger fügte sich Schnittverletzungen zu, die eine Behandlung im Klinikum Gießen erforderlich machten. Dort äußerte der psychisch auffällige Mann, hochradioaktive Substanzen zu sich genommen zu haben, weshalb auch Feuerwehr und Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz hinzugezogen wurden. Die Untersuchungen des Strahlenschutzzuges der Feuerwehr ergaben bislang keine Hinweise auf Radioaktivität. Der Mann befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Terrassentür aufgehebelt

Karben: Einbrecher waren am Mittwoch (18.12.) zwischen 12 und 19.30 Uhr in Klein Karben unterwegs. In der Martin-Luther-Straße hebelten sie die Terrassentür eines Hauses auf und durchsuchten Schränke und Kommoden im gesamten Haus. Den gefundenen Schmuck nahmen sie mit und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Fenster beschädigt und eingestiegen

Bad Vilbel: Beschädigte Fensterrahmen, eine zerstörte Fensterscheibe und einen gehörigen Schrecken, hinterließen Einbrecher am Mittwoch (18.12.) bei den Bewohnern eines Hauses in der Steubenstraße. Im Laufe des Tages verrichteten die Diebe ihr Werk. Eine Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr gegen 18.45 Uhr fest, dass in der Wohnung Türen, Schränke und Schubladen offen standen und offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht wurde. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher an Diebesgut mitnahmen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zusetzen.

Corina Weisbrod

