Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Berichtigung der Meldung vom 12.12.2019 Bezug zur Pressemeldung "Diebe entwendeten Anhänger samt Minibagger"

Friedberg (ots)

Bezug zur Pressemeldung "Diebe entwendeten Anhänger samt Minibagger" Hier: Angabe eines falschen Kennzeichens

Im Rahmen der Anzeigenerstattung, kam es zur Übermittlung eines falschen Kennzeichens des gestohlenen Anhängers. Das tatsächliche Kennzeichen des gestohlenen Anhängers lautet FB - LB 401. Hier die korrigierte Meldung:

Diebe entwendeten Anhänger samt Minibagger

Ranstadt: Einen Obermaier Trailert Tieflader-Anhänger samt darauf befindlichem Minibagger, Stampfer und Rüttelplatte entwendeten Diebe zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 06 Uhr am Donnerstag in der Weidgasse in Dauernheim. Die Täter hängten den Anhänger von einem anderen Zugfahrzeug ab und dann vermutlich an ihr Zufahrzeug um. An dem Anhänger befanden sich die Kennzeichen FB-LB 401.

Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

