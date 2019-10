Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Festnahme und Inhaftierung eines 19-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlungen

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, den 25.10.2019 wurde ein 19jähriger Mann festgenommen.

Er wird verdächtigt, mutmaßlich in mehreren Fällen in einer Umlandgemeinde und den Stadtteilen Rieselfeld und Opfingen seit Frühjahr 2018 bis September 2019 Kindern, vornehmlich Mädchen, im Alter zwischen 6 und 12 Jahren gegenüber exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Der dringend Tatverdächtige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell