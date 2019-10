POL-FR: Pressemitteilung des Polizeireviers Titisee-Neustadt vom 30.10.2019

Polizeipräsidium Freiburg

Titisee-Neustadt - Mit Kontrollen erfolgreich gegen Betäubungsmittelkriminalität

Im Laufe des 29.10.2019 konnten durch Kräfte des Polizeireviers Titisee-Neustadt mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Bei Kontrollen in den Ortsteilen Neustadt und Titisee wurden u.a. eine kleine Menge Marihuana, ein Joint und diverse Konsumartikel beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löffingen/Seppenhofen - Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Am Morgen des 30.10.2019, gegen 01:00 Uhr, wurde eine Straßenlaterne in der Wutachstraße in Seppenhofen mutwillig beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine dreiköpfige Personengruppe, welche sich zum Tatzeitpunkt dort aufgehalten hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR, Hinweise nehmen der Polizeiposten Löffingen unter 07654/806060 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

Schluchsee: Kennzeichenschild entwendet - Zeugen gesucht

In den Morgenstunden des 29.10.2019, etwa im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 11:30 Uhr, wurden auf einem Parkplatz des Kurhotels die Kennzeichenschilder eines dort abgestellten Fahrzeugs entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Polizeiposten Lenzkirch unter 07654/964390 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

