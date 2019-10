Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Senior entgeht nur knapp dem Verlust einer erheblichen Geldsumme - Polizei mahnt zur Vorsicht

Großes Glück hatte am Freitag, 25.10.19, ein Senior aus Schopfheim. Der Mann erhielt einen Anruf einer angeblichen Bekannten, die dringend Geld für ein Immobiliengeschäft bräuchte. Ansonsten würden ihr erhebliche finanzielle Nachteile drohen. In weiteren Telefonaten wurde der Mann aufgefordert mehrere tausend Euro an eine Abholerin zu übergeben. Trotz Zweifeln übergab er an der Haustür einen Briefumschlag mit einer vierstelligen Bargeldsumme an eine unbekannte Frau. Bei der Übergabe überkamen den Mann jedoch die Zweifel und er forderte den Briefumschlag zurück. Die Frau kam der Aufforderung nach, gab diesen zurück und flüchtete, so dass letztlich kein Schaden entstand. Die Frau soll etwa 160-165 cm groß gewesen sein und wurde als südosteuropäisch mit dunklem Teint beschrieben. Zur Tatzeit trug sie eine Schildmütze. Die Kriminalpolizei, Tel. 07761 934-500, sucht Zeugen, denen die beschriebene Frau am Freitag, 25.10.19, gegen 13 Uhr, im Bereich der Schwarzwaldstraße in Schopfheim aufgefallen ist. Die Polizei rät in diesen Fällen dringend davor ab, Geld an Unbekannte zu übergeben. Ziehen Sie im Zweifel bekannte Angehörige hinzu oder verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf -110-. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de - der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention.

