Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei Krefeld zieht positive Bilanz zum Rosenmontag

Krefeld (ots)

Die Polizei ist mit dem Verlauf des heutigen Rosenmontagszuges zufrieden. Mit wenigen Ausnahmen feierten ca. 90.000 Besucher friedlich und besonnen in der Krefelder Innenstadt. Die starke Polizeipräsenz zeigte Wirkung - es gab weniger Einsätze als im Vorjahr.

Insgesamt erteilten die Beamten 10 Platzverweise, die meisten davon an Jugendliche, die am Friedrichsplatz feierten. Einer von ihnen musste ins Polizeigewahrsam, weil er die Anordnungen der Beamten missachtete. Außerdem kam ein 39-Jähriger ins Gewahrsam, nachdem er einen Mann, der einen Streit schlichten wollte, schwer verletzt hatte. Er hatte das Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Angreifer erwartet ein Strafverfahren. (132)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell