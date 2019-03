Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 19.03.2019

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Schreibwarengeschäft in Lutter In der Zeit vom 16.03.2019, 12.00 Uhr, bis 18.03.2019, 07.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Lutter, in der Frankfurter Straße, in ein Schreibwarengeschäft mit Postagentur ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine große Anzahl von Zigaretten. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

