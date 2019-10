Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg - Mann verletzt mutmaßlich Frau und sich selbst mit Messer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.10.19, gegen 10 Uhr, wurde von einer Frau aus Grenzach-Wyhlen über Notruf gemeldet, dass sie von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen worden sei. Die 85 Jahre alte, verletzte Frau konnte von der Polizei vor der Wohnung angetroffen werden. In der Wohnung wurde anschließend ihr 93 Jahre alter Lebensgefährte aufgefunden, welcher sich nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich selbst mit einem Messer schwer verletzt hatte. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Lörrach. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen werden.

