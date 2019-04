Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus - 6 Fenster an "Pfälzerwaldhütte", Merzalben eingeschlagen

66978 Merzalben, Pfäzerwaldhütte (ots)

Durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Donnerstag, 04.04.2019, 21.30 Uhr bis Samstag, 06.04.2019, 11.50 Uhr, an der "Pfälzerwaldhütte" in Merzalben, offensichtlich aus purer Zerstörungslust insgesamt sechs doppelverglaste Fenster mit einem ca. 8 cm breiten Gegenstand eingeschlagen. Weiterhin wurde eine Entwässerungsrinne beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1200.-Euro. Wahrnehmungen bzw. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben melden, Tel. 06333/9270.

Polizeidirektion Pirmasens



