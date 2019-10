Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugin meldet Einbruch in Rathausgasse - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.2019, teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizei gegen 23.40 Uhr mit, dass die Scheibe eines Geschäfts in der Rathausgasse in Freiburg eingeschlagen sei und sich eine Person rennend von der Örtlichkeit entferne. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige - zwei Männer im Alter von 28 Jahren - in der Turmstraße festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus dem Laden Gegenstände und Waren im Wert von rund 450 Euro entwendet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

