POL-WE: Frau angegriffen in Dortelweil - Wer kann Hinweise geben?

Friedberg (ots)

Frau angegriffen - Wer kann Hinweise geben?

Bad Vilbel: Einen Verfolger hatte eine junge Frau am Samstag gegen 1 Uhr in Dortelweil. Nachdem sie am Bahnhof loslief, ging der Mann hinter ihr her, griff sie in der Mozartstraße von hinten an und versuchte ihr den Mund zuzuhalten. Die Frau setzte sich zur Wehr, schrie und konnte den Mann in die Flucht schlagen. Sie verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bad Vilbel einen etwa 165 cm großen Jugendlichen mit schmaler Statur. Der Unhold mit weißer Haut trug eine helle Daunenjacke und helle weite Hosen. Möglicherweise wurde er durch die Gegenwehr der Frau ebenfalls leicht verletzt. Als Zeuge des Vorfalls kommt gegebenenfalls auch der Fahrer/die Fahrerin eines dunklen Mini-Coopers in Frage, der/die kurz nach 1 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Wohngebiet einbog. Auch er/sie wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

