Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Ladendieb entwendet Ring aus Juweliergeschäft Tatverdächtiger identifiziert - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45472 E.-Heißen: Ein mutmaßlicher Ladendieb entwendete am 22. Mai 2019 gegen 10 Uhr einen Ring aus einem Juweliergeschäft am Humboldtring. In einem günstigen Augenblick betrat der Unbekannte das Juweliergeschäft. Als eine Mitarbeiterin den Mann ansprach, antwortete er, dass er etwas kaufen wolle. Doch dann entfernte er sich aus dem Laden. Sofort bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl eines hochwertigen Rings. Wir berichteten am 28.Juli 2019. Ein Zeuge erkannte den Mann und meldete sich bei der Polizei. Mittlerweile ist der Tatverdächtige identifiziert. Die Polizei nimmt die Fahndung zurück. /JH

