Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Getränkeautomaten in Butzbach aufgebrochen ++ Unfallzeugen bitte melden in Bad Nauheim ++ Roter Sattelzug in Niddatal gesucht ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 16.12.2019

Getränkeautomaten aufgebrochen

Butzbach: Auf den Inhalt der Getränkeautomaten hatten es Einbrecher in die Reithalle Am Kastell in der Nacht von Sonntag (15.12.) auf Montag (16.12.) abgesehen. Nachdem sie das Holztor auf der Stirnseite der Halle aufbrachen, öffneten die Langfinger auch die Automaten gewaltsam. Dabei richteten sie Schäden an. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Unfallzeugen bitte melden!

Bad Nauheim: Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Ludwigstraße stieß am Sonntag Nachmittag ein Autofahrer gegen einen ebenfalls dort geparkten blauen VW. Obwohl ihn offenbar verschiedene Zeugen auf den Zusammenstoß aufmerksam machten, fuhr der Fahrer von der Unfallstelle davon und hinterließ einen Schaden an der Stoßstange des VW von ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Beide amtlichen Kennzeichen gestohlen

Bad Nauheim: Beide amtlichen Kennzeichen eines Renault Captur entwendeten Diebe zwischen Freitag (13.12.) 12 Uhr und Samstag (14.12.) 16 Uhr in der Ringstraße. Die beiden Nummernschilder FB-K 1255 entfernten die Langfinger, während das Auto parkte. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Friedberg: Auf die Gegenfahrbahn geriet am Sonntag (15.12.) ein 49-Jähriger auf der B3 in Höhe der Abfahrt Pfingstweide. Um kurz vor 21 Uhr fuhr der Alsfelder mit seinem blauen Passat in den entgegen kommenden Audi eines Mannes aus Bad Nauheim. Dieser verletzte sich beim Zusammenstoß leicht. Der Alsfelder und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst bergen. Wegen der Räumungsarbeiten blieb eine Fahrspur bis etwa 22.30 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Roter Sattelzug gesucht!

Niddatal: Ein lauter Knall schreckte am frühen Montagmorgen die Bewohner eines Hauses in der Straße "Am Mühlberg" in Bönstadt aus dem Schlaf. Gegen 3.30 Uhr touchierte offenbar ein Sattelzug beim Einbiegen in die Straße "Am Sportfeld" die Grundstücksmauer. Über etwa 5 Meter Länge zieht sich der Schaden an der Mauer, der auf über 1000 Euro zu beziffern ist. Der Fahrer des Unfallgefährts fuhr einfach weiter. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den wahrscheinlich roten Sattelzug geben können.

Erwischt...

Niddatal: Das richtige Gespür bewies die eine Polizeistreife am Samstag (14.12.) bei einer Kontrolle in Bönstadt. Als die beiden Ordnungshüter gegen 16.30 Uhr einen Rollerfahrer anhielten, mussten sie feststellen, dass der 30-Jährige nicht im Besitz des dafür erforderlichen Führerscheines ist. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab weiteren Anlass zur Klage, denn das am Fahrzeug angebrachte, war dafür eigentlich nicht vorgesehen. Somit fuhr der Mann ohne Versicherungsschutz. Seinen Roller stellten die Polizisten sicher.

Schaden verursacht und abgehauen

Niddatal: Kratzer und Beulen fand der Besitzer eines Ford Kuga am Sonntag(15.12.) gegen 9 Uhr auf der gesamten linken Fahrzeugseite seines Fahrzeuges vor. Der Mann parkte den Wagen am Samstag (14.12.) gegen 17.30 Uhr im Mühlweg in Assenheim, da war das Auto noch unbeschädigt. Offenbar stieß im Laufe der Nacht ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug dagegen und flüchtete vom Unfallort, ließ den beschädigten Ford zurück und den Besitzer auf dem Schaden von knapp 2000 Euro sitzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Ein böses Erwachen...

Altenstadt: ...gab es für den Besitzer eines Minis am Sonntag (15.12.) gegen 9 Uhr in Lindheim. Beim Blick aus dem Fenster der Straße "Zum Blauen Stein" musste er feststellen, dass das graue Auto nicht mehr vor dem Haus stand. Zwischen dem Abstellen am Abend zuvor und während der Besitzer schlief stahlen Diebe offenbar das Fahrzeug. Der Mini Clubman One ist mit dem Kennzeichen BÜD-RM 97 versehen. Das Auto hat einen Wert von ca. 23.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Auf dem Dach gelandet...

Limeshain: Einen auf dem Dach liegenden PKW am Ortseingang von Rommelhausen meldete eine Zeugin am Sonntag gegen 2.15 Uhr. Weitere Notrufe gingen bei der Polizei ein. Neben dem Hinweis, dass es dem Fahrer gut gehe auch die Information, dass der Mann in keinem Fall die Polizei gerufen haben wolle. Kurz darauf traf die Streife an der Unfallstelle zwischen Himbach und Rommelhausen ein. Neben dem völlig demolierten Golf fanden sie außerdem überfahrene Verkehrszeichen vor und einen Mann, der mit einem Trekker versuchte das Fahrzeugwrack zu bergen. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei um den Fahrer des Unfallwagens. Warum er keine Polizei vor Ort wünschte erklärte sich nach dem Alko-Test, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Der Mann aus dem Wetteraukreis musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Auf seinem Weg von Rommelhausen nach Himbach kam er am Ortsausgang offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Münzautomat aufgebrochen

Büdingen: Knappe 50 Euro erbeutete ein Dieb aus dem Münzautomat einer Waschanlage in der Reichardsweide. Etwa gegen 4.30 Uhr schlug der Gauner zu und hebelte das Münzbehältnis auf. Dabei richtete er einen Schaden von etwa 300 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Geparkten Hyundai angefahren und geflüchtet

Gedern: Einen am Fahrbahnrand der Lauterbacher Straße geparkten Hyundai fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer am Samstag (14.12.) gegen 21 Uhr an. Er hinterließ an Kotflügel und Fahrerkür des Kleinwagens Beulen und Kratzer. Die Summe des Schadens dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen. Nach dem Crash flüchtete er vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

