POL-WE: Kontrolle verloren in Bad Nauheim ++ Ehrlicher Finder übergibt Geld an Polizei in Rosbach ++ Flüchtiger dank pfiffiger Zeugin ermittelt in Büdingen ++ u.a.

Pressemeldungen vom 17.12.2019

Kontrolle verloren

Bad Nauheim: Nasse Fahrbahn, zu hohe Geschwindigkeit und nicht zuletzt Alkoholgenuss dürften die Ursachen für einen Unfall auf der B3 am Freitag gegen 21 Uhr gewesen sein. Auf der Fahrt in Richtung Friedberg versuchte ein junger Mann nach rechts in die Schwalheimer Straße einzubiegen. Die misslang, da er die Kontrolle über seinen Daimler C-Klasse verlor. Beim Abkommen von der Fahrbahn rammte er ein Verkehrszeichen, einen Verteilerkasten sowie einen Mercedes Vito, dessen Fahrer an der roten Ampel in der Schwalheimer Straße wartete, um auf die B3 aufzufahren. Weder der 35-jährige Fahrer des Vito, noch der 18-jährige Unfallfahrer und auch nicht sein 19-jähriger Beifahrer verletzten sich. Insgesamt entstand jedoch ein Schaden an Fahrzeugen, Verkehrszeichen und Verteilerkasten von etwa 15.000 Euro. Da keins der beiden Autos noch fahrbereit war, mussten sie abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kam vor Ort und kümmerte sich um den beschädigten Verteilerkasten der Ampel. Das Atemalkoholmessgerät zeigte beim 18-jährigen aus Friedberg einen Wert von knapp 2 Promille. Er musste die Polizisten auf die Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein ist bis zur Entscheidung eines Richters sichergestellt.

Ehrlicher Finder übergibt Geld an Polizei

Rosbach: Über Tausend Euro brachte ein Mann aus Bad Nauheim am Montag (16.12.) zur Polizei in Friedberg. Er hatte ein Kuvert, das das Geld enthielt gegen 15 Uhr auf einem Gehweg in Rosbach gefunden. Da die Scheine niemandem zuzuordnen waren, wandte er sich an den Freund und Helfer und brachte das Geld als Fundsache zur Station im Grünen Weg. Die Polizei sucht nun den Besitzer der Scheine. Bislang meldete sich niemand, der das Bündel vermisst. Bleibt zu hoffen, dass wegen des verlorenen Geldes keine Bescherung ausfallen muss. Der Verlierer des Kuverts wird gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Im Straßengraben gelandet

Florstadt: Glimpflich ging ein Unfall am Montag (16.12.) gegen 14.50 Uhr zwischen Stammheim und Altenstadt aus. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Fahrerin eines blauen Ford nach rechts auf den Grünstreifen und schließlich in den Straßengraben. Die 37-Jährige und ihre 7-jährige Tochter verletzten sich dabei leicht und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das ebenfalls im Auto befindliche Kleinkind blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst lud den rundherum beschädigten Ford auf. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Flüchtiger dank pfiffiger Zeugin ermittelt

Büdingen: Kurz hinter dem Kreisverkehr Berliner Straße - Düdelsheimer Straße kam es am Samstag (14.12.) gegen 9.50 Uhr zu einem nicht alltäglichen Unfall. Der Fahrer eines grauen Peugeot beschleunigte seine ohnehin zügige Fahrt noch im Kreisel und verlor offenbar in der anschließenden Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß in einen, am Fahrbahnrand geparkten, Daimler E-Klasse und schob diesen auf einen weiteren, davor parkenden Kleinwagen. Durch die immense Wucht des Aufpralls, schleuderte der graue Peugeot letztlich in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Dacia einer 53-Jährigen zusammen, die aus Richtung Büches kam. Die Frau verletzte sich beim Unfall leicht und erlitt einen Schock. Der Fahrer des Unfallautos stieg aus dem Wagen und ließ das angerichtete Schlachtfeld zurück. Er flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und kümmerte sich weder um mögliche Verletzte noch um die Schadensregulierung oder die Räumung der Fahrbahn. Mehrere Zeugen stellten sich der Polizei zur Verfügung und beschrieben den Flüchtigen und den Unfallhergang, u.a. auch Ausfallerscheinungen, wie z.B. Schlangenlinienfahren bevor es zum Zusammenstoß kam. Einer besonders aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass der Mann letztlich doch noch ermittelt werden konnte. Sie beobachtete, wohin er flüchtete und gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Der 21-Jährige mit Wohnort in Büdingen stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wird über den genauen Pegel Auskunft geben.

Fenster eingeschlagen

Büdingen: Das Fenster des Sekretariats eines Gymnasiums in der Wilhelm-Lückert-Straße schlugen bzw. warfen bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Zwischen Freitag (13.12.) 14 Uhr und Montag (16.12.) gegen 7.30 Uhr entstand der Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es stieg aber offenbar niemand in das Gebäude ein. Hinweise nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Schmuck und Bargeld

Altenstadt: Ungebetenen Besuch hatten die Anwohner eines Hauses in der Chattenstraße am Freitag (13.12.). Zwischen 15 Uhr und kurz vor 18 Uhr hebelten Einbrecher die Tür an der Terrasse auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

