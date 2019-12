Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hilfsbereiter IT-ler entpuppt sich als Betrüger in Friedberg ++ Tasche lockt Einbrecher in Friedberg ++ Kontrollen zeigen Wirkung auf der Autobahn ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 18.12.2019

Hilfsbereiter IT-ler entpuppt sich als Betrüger

Friedberg: Am Montag (16.12.) gegen 10 Uhr klingelte das Telefon bei einer Friedbergerin. Am Apparat meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft und gab vor, dass der PC der Frau von einem Virus befallen sei. Der Mann beruhigte die Frau und versprach das Problem beheben zu können und auch einen lebenslangen Virenschutz zu installieren. Aus diesem Grund sei es erforderlich, durch Aufspielen eines Programmes, ihm den Zugriff auf ihren Rechner zu ermöglichen. Die 51-Jährige vertraute dem Anrufer und befolgte seine Anweisungen. Die Betrüger arbeiten hierbei immer nach der gleichen Masche und gehen dabei geschickt vor. Befolgen die Angerufenen ihre Anweisungen, erlauben sie dem Ganoven die Fremdsteuerung des Rechners und damit auch das Abgreifen von Passwörtern, den Zugriff auf sensible Daten und die Option, Onlinekäufe zu tätigen. Im vorliegenden Fall ergaunerte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter über 2000 Euro. Immer wieder gibt es Fälle mit dieser Masche. Dabei nehmen seriöse Unternehmen wie Microsoft nicht unaufgefordert Kontakt mit ihnen auf. Deshalb beenden sie direkt das Gespräch, wenn sich bei ihnen jemand ohne Anfrage meldet. Geben sie niemals persönliche Daten zu Bankverbindungen, Paypal, Passwörter etc. heraus und gewähren sie keinem unbekannten Anrufer Zugriff auf ihren Rechner. Sollte dies doch geschehen sein, ziehen sie sofort den Netzstecker ihres Rechners und nehmen sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Betrüger gelangt ist. Erstatten sie Anzeige bei der Polizei! Weitere Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Führerschein sichergestellt

Friedberg: Einen betrunkenen Autofahrer zogen Polizisten in Friedberg am Dienstag (17.12.) aus dem Verkehr und bannten damit die Gefahr, bevor Schlimmeres passieren konnte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 17.30 Uhr in der Riedstraße stellten sie fest, dass der 40-jährige aus dem Vogelsbergkreis seinen BMW erheblich alkoholisiert steuerte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Es folgte die Mitnahme zur Polizeistation, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Tasche lockt Einbrecher

Friedberg: Während ein schwarzer Golf am Dienstag (17.12.) zwischen 10 Uhr und 12 Uhr am Fahrbahnrand der Saarstraße parkte, erweckte eine darin abgelegte Tablettasche die Aufmerksamkeit von Dieben. Ob da was Gutes drinnen ist, dachten sie sich offenbar und schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein, griffen in den Wagen und nahmen die Tasche mitsamt einem ca. 1200 Euro teuren Tablet der Marke Dell mit. Der am Auto angerichtete Schaden schlägt mit ca. 500 Euro zu Buche. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

An der Ampel aufgefahren

Rosbach: Zu einem Auffahrunfall kam es am letzten Mittwoch (11.12.) gegen 7.45 Uhr auf der Südumgehung in Rosbach. Von Ober-Wöllstadt kommend hielten zwei Fahrzeuge an der Ampel zur B455. Das Hintere fuhr auf den vorausfahrenden Golf auf. Beide blieben nicht an der Unfallstelle, um sich um den Schaden zu kümmern sondern setzten ihren Weg fort und begingen damit Unfallflucht. Die Fahrerin des grauen Golfs meldete sich jedoch im Anschluss auf der Polizeistation. An der Stoßstange des Golfs entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet Zeugen des Unfalls, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Drohne in der Handtasche

Nidda: Eine Ladendiebin ging am Dienstag (17.12.) gegen 12.45 Uhr dem Detektiv eines Discounters in der Straße "Unter der Stadt" ins Netz. Die 32-jährige Frau aus Nidda bezahlte an der Kasse zwei Artikel, versuchte jedoch eine Drohne in ihrer Handtasche aus dem Geschäft zu schmuggeln, ohne den Preis von knapp 50 Euro dafür zu zahlen. Der Detektiv überstellte die Diebin der Polizei, die nun wegen Diebstahls ermittelt.

Durch die Terrassentür

Limeshain: Durch die Terrassentür gelangten Einbrecher am Dienstag (17.12.) in ein Haus in der Bergstraße in Himbach. Zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr schoben sie den Rollladen der Tür hoch und hebelten sie auf. Im Haus suchten sie nach Beute und wurden fündig. Sie nahmen eine Münzsammlung mit und hinterließen einen Schaden von ca. 300 Euro an der aufgebrochenen Tür. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Während des Einkaufs angerempelt und geflüchtet

Altenstadt: Für einen schnellen Einkauf am Dienstag (17.12.) zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr parkte ein Mann seinen blauen VW Golf in der Vogelsbergstraße vor einem Lebensmittelgeschäft. Als er alle Waren erworben hatte, fand er sein Auto hinten rechts beschädigt vor. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Golf angestoßen und dabei die Stoßstange und den Kofferraum beschädigt. Kratzer und ein Riss in der Stoßstange ergeben einen Schaden von knapp 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrollen zeigen Wirkung

Butzbach/A5: Die mittlerweile regelmäßig durchgeführten Abfahrtkontrollen des Schwerverkehrs auf den mittelhessischen Autobahnen scheinen Wirkung zu zeigen. Auch am Sonntag (15.12.) überprüfte die Polizei der Autobahnstation in Butzbach die Fahrer von LKW und Transportern vor deren Abfahrt vom Rastplatz auf Fahrtauglichkeit. Auf der Raststätte Wetterau machten sie dabei ab 21.30 Uhr die erfreuliche Feststellung, dass bei 35 von insgesamt 38 kontrollierten Fahrern das Atemalkoholmeßgerät 0,0 Promille anzeigte. Lediglich bei drei Fahrern gab es Beanstandungen. So waren einmal 0,47 Promille zu messen, ein anderes mal 0,74 Promille. Der Spitzenreiter brachte es sogar auf einen Wert von 1,47 Promille. Diesen Fahrzeugführern untersagten die Ordnungshüter die Weiterfahrt bis sie wieder absolut fahrtauglich sind und sorgen damit für die Sicherheit auf der Bahn.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell