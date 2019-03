Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K.: Unfallflucht in der Meerweinstraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Sonntagnachmittag (24. März), zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein in der Meerweinstraße geparkter Opel Corsa durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. An dem beschädigten Corsa wurden grüne und braune Lackantragungen vom flüchtigen Unfallverursacher gesichert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0, entgegen.

