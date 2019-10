Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.10.2019) beschädigten bisher unbekannte Täter auf der Gebäuderückseite eines Vereinsheims in der Festhallenstraße in Löffingen eine Fensterscheibe und stiegen anschließend ins Gebäude ein.

Im Objekt wurden Schränke und Behältnisse durchwühlt und eine Musikanlage mit "Karaokefunktion" entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, oder den Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060.

