Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Arbeitsunfall am Förderband

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 32 Jahre alter Arbeiter, als er am Freitag, 11.10.2019, an seiner Arbeitsstelle in der Rheinallee das Förderband verstellen wollte. Der frisch in das Förderband eingewiesene 32-jährige wollte das Förderband aus einer Höhe von 2,10 Meter auf die darunterliegende Förderebene von 1,44 Meter verstellen. Dabei bediente er die mechanische Kurbel und zog versehentlich den Sicherungsspint. Daraufhin sackte das Förderband nach unten und traf den Mann im Bereich der Stirn und des Oberkopfes. Das DRK wurde verständigt und der Verletzte ins Krankenhaus verbracht.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell