Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streit zwischen zwei Frauen im Nagelstudio

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es zwischen zwei Frauen am Donnerstag, 10.10.2019, gegen 18.40 Uhr, in einem Nagelstudio in Rheinfelden. Nachdem sich eine 20 Jahre alte Frau zwei Tage zuvor die Wimpern im Studio verlängern ließ, kam sie am Donnerstag erneut, um ihr Geld zurück zu verlangen, da sie mit der erbrachten Leistung nicht zufrieden war. Sie bekam die Hälfte des Betrages zurück und es wurde so schriftlich festgehalten. Einen Tag später kam die 20-jährige erneut in das Studio und verlangte wieder Geld zurück. Dabei kam es zu einem Streit zwischen der 20-jährigen und der im Studio arbeitende 36-jährigen. Beide Frauen stritten ab, jeweils die andere geschlagen zu haben. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde von beiden Seiten gestellt.

