Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Efringen-Kirchen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Freiburg (ots)

In zwei Fällen der gefährlichen Körperverletzungen ermittelt die Polizei in Weil am Rhein. Der erste Fall ereignete sich in Efringen-Kirchen am Freitag, 11.10.2019, gegen 18:45 Uhr. Auf dem Fußweg zwischen der Hauptstraße und dem Jahnweg will ein 19-jähriger von mehreren Personen attackiert worden sein. Zuerst erhielt er von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht, danach wurde er von mehreren Personen umklammert und, als er auf dem Boden lag, getreten. Der Angegriffene musste sich in ärztliche Behandlung gegeben. Er beschrieb die Angreifer als ca. 17 Jahre alt und von Aussehen her als südländisch. In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde ein 29 Jahre alter Mann im Rheinpark in Weil am Rhein von zwei Männern geschlagen und getreten. Auch er musste ins Krankenhaus und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die beiden Angreifer sollen Fahrräder dabei gehabt haben. Näheres liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell