POL-FR: Bad Säckingen: Männer greifen an - einer schlägt mit Bierflasche zu - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Drei Männer haben einen anderen am frühen Sonntag, 13.10.2019, in Bad Säckingen angegriffen und leicht verletzt. Der Angegriffene, ein 50 Jahre alter Mann, war zusammen mit den drei unbekannten Tatverdächtigen gemeinsam in einem Taxi gegen 07:30 Uhr in der Friedrichstraße in Höhe des Rebbergwegs angekommen. Alle Vier stiegen aus. Plötzlich habe einer der Tatverdächtigen eine Bierflasche dem 50-jährigen über den Kopf gezogen, die anderen zwei schlugen auf diesen ein. Nach dem Angriff gingen die drei in Richtung Stadtmitte davon. Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Er konnte der Polizei keinen Grund nennen, weshalb er angegriffen wurde. Er beschrieb die Tatverdächtigen als mittelgroß (170 - 180 cm) und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Einer hätte etwas längere Haare gehabt, die im Stirnbereich "gelb" gewesen seien. Ein weiterer hatte längere schwarze Haare und einen kleinen Kinnbart. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

