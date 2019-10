Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann schlägt Frau auf Straße - Zeugen mischen sich ein

Freiburg (ots)

Zeugen mussten einen Angriff auf eine Frau am frühen Sonntagmorgen, 13.10.2019, in Lörrach beenden. Dabei wurden die Frau und auch ein Zeuge verletzt. Gegen 05:15 Uhr hatte ein 26 Jahre alter Mann in der Basler Straße eine 21-jährige Frau geschlagen. Als sich ein 29 Jahre alter Mann einmischte, verpasste ihm der Tatverdächtige eine Kopfnuss, so dass dieser zu Boden ging. Ein anderer Zeuge packte den Aggressor dann und konnte ihn, bis die Polizei vor Ort war, fixieren. Aber auch gegenüber den Einsatzkräften war der betrunkene Tatverdächtige aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten, als er überwältigt werden musste. Er wurde aufs Revier gebracht. Die Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Prellung, der helfende Zeuge eine Nasenbeinfraktur.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell