Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Taxifahrer geschlagen - betrunkener Tatverdächtiger kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 12.10.2019, wurde ein Taxifahrer von zwei Fahrgästen in Lörrach angegriffen. Am Meeraner Platz hatte der 55-jährige Taxifahrer gegen 02:15 Uhr die Fahrt beendet, da sich die Fahrgäste, eine Frau und zwei Männer, in die Haare geraten waren. Plötzlich schlug der auf dem Beifahrersitz hockende Mann auf den Taxifahrer ein. Der zweite Mann, der bereits ausgestiegen war, attackierte den Fahrer durch die offene Scheibe. Dieser soll auch das Taxi beschädigt haben. Die Männer flüchteten, die Frau konnte von zur Hilfe geeilten Taxi-Kollegen festgehalten werden. Während der Anwesenheit der Polizei kamen auch die beiden Tatverdächtigen wieder zurück. Einer, ein 20 Jahre alter Mann, war stark betrunken, schrie die Polizisten an und zeigte sich sehr aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ermittlungen wurden gegen ihn und gegen den zweiten Mann, ebenfalls 20 Jahre alt, eingeleitet.

