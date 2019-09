Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gewalttat in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 25.09.2019 wurde die Polizeiinspektion Lahnstein gegen 18:40 Uhr über einen Todesfall informiert. In einer Gartenanlage in der Allerheiligenbergstraße wurde der Leichnam eines 67 jährigen Mannes aufgefunden.

Die Auffindesituation des Leichnams lässt den Schluss zu, dass der Mann Opfer einer Gewalttat geworden sein dürfte.

Die Rechtsmedizin in Mainz ist mit der Obduktion des Leichnams beauftragt.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, wer am 25.09.2019, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, im Bereich der Allerheiligenbergstraße/Friedhof Niederlahnstein Beobachtungen gemacht hat, bei denen ein Zusammenhang mit einem möglichen Tatgeschehen nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

