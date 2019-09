Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei 15-Jährige auf Diebestour im Forum in Koblenz

Koblenz (ots)

Drei Diebstähle innerhalb von ein paar Minuten wurden 2 Jugendlichen Tätern am gestrigen Dienstag, 24.09.2019 gegen 17.25 Uhr zur Last gelegt. Zuerst stahlen sie zwei Mobiltelefone in einem Handy-Shop. Unmittelbar danach kam es zum Diebstahl von mehreren E-Zigaretten im Wert von 175 Euro aus einem Shop im 1. Obergeschoss des Kaufhauses. Kurze Zeit später kam die Diebstahlsmeldung aus einem Fachgeschäft für Sportschuhe. Hier nahmen sich die Jungs zwei Paar Sportschuhe aus dem Regal, zogen diese an und flüchteten. Ihre alten und gebrauchten Schuhe ließen sie dort zurück. Im Rahmen der Fahndung konnten sie in der Löhrstraße angetroffen werden. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die beiden aus NRW stammenden Ladendiebe wurden dem Jugendamt überstellt.

