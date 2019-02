Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel, Erfurter Straße: Nach Unfallflucht Reue gezeigt, aber leider nicht genug: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Mit einer Unfallflucht und deren nicht alltäglichen Auswirkungen beschäftigen sich aktuell die Beamten der Unfallfluchtgruppe. Dabei hatte zunächst im Laufe der Nacht von Freitag, 08. auf Samstag, 09. Februar ein unbekannter Unfallverursacher in der Erfurter Straße, Höhe Hausnummer 32 beim Ausparken ein anderes Fahrzeug gestreift. Dies hatte im Endergebnis zwar lediglich einen Sachschaden zur Folge, aber aus bisher unbekannten Gründen entschloss sich der Verursacher weiterzufahren. Richtig wäre gewesen die Polizei oder den geschädigten Autobesitzer zu informieren, damit eine Regulierung des entstandenen Schadens erfolgen kann.

Wie die Beamten angaben, muss es sich bei dem Verursacher, der irgendwann im Zeitraum von 18:30 Uhr abends bis 08:30 Uhr morgens dort ein- oder ausparkte, um ein weißes Fahrzeug handeln. Die aufnehmende Streife des Kasseler Reviers Ost konnte an der geschädigten Mercedes E-Klasse weiße Lackanhaftungen sichern. Aktuell werden diese durch die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ausgewertet und können dann gegebenenfalls einer bestimmten Fahrzeugmarke und -typ zugeordnet werden.

Eine nicht alltägliche Schadensregulierung

Anscheinend war sich der Unfallverursacher aber trotz seiner Flucht des Umstands bewusst, dass er einen anderen Menschen materiell geschädigt hatte und versuchte dies nun auf eine eher ungewöhnliche Art wieder gut zu machen. Daher staunten Beamte im Polizeipräsidium Nordhessen nicht schlecht, als sie einen Brief mit unbekanntem Absender öffneten und darin 300 EUR Bargeld sowie ein beigefügtes Anschreiben vorfanden. Dessen Inhalt verwies auf den oben erwähnten Unfall und sollte mit dem Bargeld offensichtlich den produzierten Schaden abgelten. Der Wille war zwar gut gemeint, leider aber nicht annähernd ausreichend, um den Mercedes wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen lassen zu können. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei knapp 1.000 Euro. Auch dieser Brief und das Bargeld, sind jetzt bei den zuständigen Ermittlern. Sie untersuchen ihn auf Spuren, welche auf den Absender schließen lassen könnten. Im Übrigen hätte die Strafe für einen sogenannten Parkrempler in diesem Fall nur 30 EUR gekostet, sofern keine Straftatbestände berührt wären. Jetzt erwartet den noch unbekannten Verursacher ein Strafverfahren. Dieses hat deutlich weitreichendere Folgen.

Daher fragt die Unfallfluchtgruppe der Polizei Kassel, ob es zusätzlich Zeugen gibt, die einen solchen Unfallhergang in der Nacht vom 08. auf den 09. Februar in der Erfurter Straße, Höhe Hausnummer 32 beobachtet haben. Sie sollen sich bitte bei der Polizei unter 0561 - 9100 melden.

