Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kabeldiebe schlugen auf der Karthause zu

Koblenz (ots)

Auf dem Gelände der Realschule Plus im Koblenzer Stadtteil Karthause haben Unbekannte hunderte Meter Kabel im Wert von rund 7000 Euro gestohlen. Die große Kabeltrommel (über 900 kg Gewicht) wurde in der Nacht zum 24.09.19 im Bereich der Sportanlage abgerollt vorgefunden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell