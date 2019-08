Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw in der Ziegelbrennerstr. in Sarstedt beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Ziegelbrennerstr.(fm)

Am Dienstag, 13.08.2019, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer VW Multivan eines Sarstedters durch einen anderen Pkw-Fahrer beschädigt. Der Multivan stand in der Ziegelbrennerstraße auf einem Parkplatz einer Zahnarztpraxis. Ein unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte den parkenden Multivan vermutlich beim Ausparken und verließ hiernach den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell