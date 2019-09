Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Anhänger in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23.09.2019, 18.30 Uhr und Dienstag, 10.00 Uhr, wurde in der Otto-Schönhagen-Straße 6, ein Anhänger, 4 m lang, 1,8 m breit, mit dem amtlichen Kennzeichen KO-ND 518, gestohlen. Dieser war neben dem dortigen Getränkemarkt abgestellt. Der Hänger hat eine blaue Plane mit der Aufschrift: Ingenieurbüro Ott, mit Anschrift und Telefonnummer. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

