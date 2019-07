Polizei Wuppertal

POL-W: W Größerer Einsatz der Polizei in Wuppertal-Barmen-Junger Mann schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (19.07.2019), gegen 22:00 Uhr, kam es an der Berliner Straße in Wuppertal-Barmen zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem es im Rahmen einer Feier zur Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern gekommen war, schlugen mehrere Männer auf einen 20-Jährigen ein. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrem Auto in Richtung Elberfeld. Der junge Mann trug eine schwere Verletzung davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Um die aufgebrachten Gäste der Feier zu beruhigen musste eine große Anzahl von Polizeibeamten hinzugezogen werden. Gegen die Schläger wurde eine Strafanzeige vorgelegt. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell